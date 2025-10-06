Πάνος Ρούτσι: Πώς η Εισαγγελία Λάρισας άναψε το «πράσινο φως» για τοξικολογικές-βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του γιου του

Στην ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου του προχώρησαν οι εισαγγελικές αρχές της Λάρισας.

Την ώρα που ο Πάνος Ρούτσι για 22η ημέρα βρίσκεται σε απεργία πείνας και ήδη έχει διαταχθεί εκταφή της σορού για ταυτοποίηση μέσω DNA, η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας προχώρησε στην ανάσυρση από το αρχείο μιας παλιάς δικογραφίας που αφορούσε τυχόν ποινικές ευθύνες ιατροδικαστών για αδικήματα όπως παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση.

Με βάση τα νέα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων, η δικογραφία ανασύρθηκε και πλέον διενεργείται νέα εισαγγελική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας όσοι συγγενείς θυμάτων επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.Η προκαταρκτική έρευνα έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και αναφέρει:

«Παρακαλούμε να ενεργήσετε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να κληθούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28.02.2023 οι οποίοι να καταθέσουν αν επιθυμούν και ποιοι να διενεργηθούν πλήρεις βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή των νεκρών θυμάτων, καθώς και λήψη υλικού από τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο της ταφής. Σε θετική περίπτωση διενεργηθούν αυτές (εξετάσεις) από αρμόδια κατάλληλο εργαστήριο με τις εγγυήσεις των άρθρων 185 Π.Κ. Επισημαίνεται ότι εφόσον λάβει χώρα εκταφή, να γίνει με σεβασμό σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Δήμο, παρουσία ιατροδικαστή, αρμόδιας αστυνομικής αρχής και ΔΕΕ. Ακολούθως κληθούν χωρίς όρκο να δώσουν εξηγήσεις εκ μέρους των εμπλεκομένων προσώπων (ιατρούς-ιατροδικαστές)».

