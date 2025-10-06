Ακαδημία Νοηματικής Γλώσσας στο Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι μια οπτικο-κινησιακή γλώσσα, αναγνωρισμένη ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 65 του ν. 4488/2017. Έμπειροι και καταξιωμένοι εκπαιδευτές ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εκπαιδεύσουν με συνέπεια και επαγγελματισμό τους σπουδαστές μέσα από καινοτόμες και διαδραστικές μεθόδους με προγράμματα υψηλών προδιαγραφών.

Στην ανακοίνωση για την λειτουργία της Ακαδημίας αναφέρονται οι κάτωθι σημαντικές πληροφορίες:

Στο Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, λειτουργεί η Ακαδημία Νοηματικής Γλώσσας!!!

Το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, το οποίο συνιστά τον επίσημο εκπαιδευτικό φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, λειτουργεί στην Αθήνα την πλέον σύγχρονη Ακαδημία Νοηματικής Γλώσσας. Η Ακαδημία έχει στόχο και αποστολή να υπηρετήσει με οργανωμένο και επιστημονικό τρόπο, πάντα σε στενή συνεργασία με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) και εν γένει με την κοινότητα των κωφών, το δικαίωμα των ατόμων με κώφωση/βαρηκοΐα να επικοινωνούν στην επίσημη γλώσσα τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους εξής κύκλους σπουδών:

§ 1ος, 2ος, 3ος & 4ος κύκλος εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

§ 1ος & 2ος κύκλος σπουδών διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Τα μαθήματα διεξάγονται είτε δια ζώσης είτε μέσω σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στους σύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους χώρους μας, από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές.