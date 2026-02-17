Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
17
Φεβρουάριος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Share

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση προκηρύσσεται η Δράση «Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Ηπειρωτικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», συνολικής δημόσιας δαπάνης 20 εκατ. ευρώ.

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης.

Πρόκειται για στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση βασικών επενδυτικών αναγκών εκσυγχρονισμού και λειτουργικής αναβάθμισης υφιστάμενων επιχειρήσεων, μέσω επενδύσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες, ψηφιακά συστήματα, αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών και ενεργειακή εξοικονόμηση. Η δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και στη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα καλύπτει ευρύ φάσμα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες:

  • Δαπάνες εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και οργάνων
  • Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
  • Δαπάνες λογισμικού
  • Έμμεσες δαπάνες

Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 2.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ και το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 75% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων από την 19η Μαρτίου 2026 και ώρα 13:00 και έως την 30η Ιουνίου 2026 και ώρα 15:00

ΠΗΓΗ  insider.gr

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode