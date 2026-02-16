Παράδοση σωληνώσεων άρδευσης στις πληγείσες κοινότητες του Δήμου Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ξεκίνησε η διαδικασία παράδοσης των σωληνώσεων και των ειδικών τεμαχίων άρδευσης στις κοινότητες του Δήμου Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης της Π.Ε. Κορινθίας, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η δασική πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου 2024.

Η προμήθεια αφορά την αντικατάσταση και αποκατάσταση κρίσιμων τμημάτων του αρδευτικού δικτύου που επλήγησαν, συμβάλλοντας στην πλήρη επαναφορά της λειτουργικότητας των υποδομών και στη στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές.

Οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχια παραδίδονται στις κοινότητες που επηρεάστηκαν, ενισχύοντας την αξιοπιστία του αρδευτικού συστήματος και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ομαλή εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών της τοπικής παραγωγής.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει με συνέπεια τις παρεμβάσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών, στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και τον πρωτογενή τομέα στις περιοχές που έχουν δοκιμαστεί από φυσικές καταστροφές.