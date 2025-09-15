Παραδόθηκε ένας νέος εξωτερικός απινιδωτής στα σπήλαια Κάψια (video)

Με συνέπεια και αδιάκοπους ρυθμούς συνεχίζει ο Δήμος Τρίπολης την προσπάθεια τοποθέτησης απινιδωτών σε δημόσιους χώρους, προσφέροντας στους πολίτες ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να σώσει ζωές.

Πρόσφατα, ένας ακόμη απινιδωτής εγκαταστάθηκε στα σπήλαια Κάψια.

Κλειστό για δυο μέρες το Σπήλαιο Κάψια, λόγω προγραμματισμένων εργασιών

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Διεύθυνση του Σπηλαίου Κάψια προς το κοινό, το Σπήλαιο Κάψια θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού καθώς και άλλες απαραίτητες εργασίες συντήρησης, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Η λειτουργία του Σπηλαίου θα συνεχιστεί κανονικά από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.