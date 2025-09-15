Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
15
Σεπτέμβριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Παραδόθηκε ένας νέος εξωτερικός απινιδωτής στα σπήλαια Κάψια (video)

Share

Με συνέπεια και αδιάκοπους ρυθμούς συνεχίζει ο Δήμος Τρίπολης την προσπάθεια τοποθέτησης απινιδωτών σε δημόσιους χώρους, προσφέροντας στους πολίτες ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να σώσει ζωές.

Πρόσφατα, ένας ακόμη απινιδωτής εγκαταστάθηκε στα σπήλαια Κάψια.

Κλειστό για δυο μέρες το Σπήλαιο Κάψια, λόγω προγραμματισμένων εργασιών

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Διεύθυνση του Σπηλαίου Κάψια προς το κοινό, το Σπήλαιο Κάψια θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού καθώς και άλλες απαραίτητες εργασίες συντήρησης, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Η λειτουργία του Σπηλαίου θα συνεχιστεί κανονικά από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025. 

Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ