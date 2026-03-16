Παράταση αιτήσεων χρήσης αιγιαλού για όμορες επιχειρήσεις έως 30/04: Όσα δήλωσε ο Χρ. Παπαργυρόπουλος στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (video)

Στο επίκεντρο της εκπομπής «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε το κρίσιμο ζήτημα των αιτήσεων για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για όμορες επιχειρήσεις. Καλεσμένος στην εκπομπή ήταν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας, Χρήστος Παπαργυρόπουλος, ο οποίος έδωσε όλες τις λεπτομέρειες για τη νέα παράταση που ανακοινώθηκε.

Λόγω των τεχνικών προβλημάτων που παρουσίασε η ψηφιακή πλατφόρμα τις τελευταίες ημέρες, αλλά και μετά από το καθολικό αίτημα των επαγγελματιών από όλη την Ελλάδα, το Υπουργείο προχώρησε σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας έως τις 30 Απριλίου 2026. Όπως εξήγησε ο κ. Παπαργυρόπουλος, η πλατφόρμα αναμένεται να είναι και πάλι πλήρως λειτουργική την Τετάρτη 18 ή την Πέμπτη 19 Μαρτίου, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η ροή των υποβολών. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα υψηλά ποσοστά συμμετοχής των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία μέχρι στιγμής, υπογραμμίζοντας ότι ο επιπλέον χρόνος που δόθηκε είναι αρκετός για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να έχουν οι επιχειρηματίες τις άδειες στα χέρια τους πριν την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου.