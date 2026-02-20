Παράταση μέτρων για αγρότες μέχρι το τέλος του 2026

Τελευταία Νέα
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 παρατείνεται η ισχύς κρίσιμων ρυθμίσεων που αφορούν τόσο τη χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών όσο και την παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακινήτων. Η νέα νομοθετική παρέμβαση έρχεται να δώσει «ανάσα» ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα και να διασφαλίσει τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου 23 της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ν. 4690/2020), που επιτρέπει στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να συνάπτουν και να ανανεώνουν δάνεια, πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Η παράταση ισχύει από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας έως και το τέλος του 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

