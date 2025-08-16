Πάτρα: Απολογούνται σήμερα και αύριο οι τρεις συλληφθέντες – Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Συνολικά τρεις συλλήψεις στην Πάτρα, οι δύο αφορούν τη φωτιά στα Συχαινά και η τρίτη σύλληψη τη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Γηροκομείου. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου.

Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά από τα Συχαινά και ερχόταν προς τη συγκεκριμένη περιοχή, ο 25χρονος, ο οποίος βρέθηκε χθες ενώπιον του εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, ζήτησε να απολογηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είναι αθώος, καθώς όπως λένε κύκλοι του 25χρονου, βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς και όχι να βάλει ο ίδιος φωτιά.

Έτσι λοιπόν ο εισαγγελέας αποφάσισε να του δώσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα Σάββατο, όπου ο ίδιος αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον εμπρησμό, ότι βρέθηκε στο χωράφι εκεί όταν είδε μία καύτρα προκειμένου να την κατασβέσει, δεν τα κατάφερε και όταν έφυγε ξεκίνησε η φωτιά.

Μάλιστα υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ήταν μαζί του στην περιοχή και έσβηναν τις φλόγες που πλησίαζαν στο γηροκομείο. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο 19χρονος με τον 27χρονο στον ανακριτή την Κυριακή

Οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, ο 19χρονος με τον 27χρονο που κατηγορούνται για τη φωτιά στην περιοχή των Συχαινών, θα οδηγηθούν στον ανακριτή την Κυριακή στις 11 το πρωί, που πήραν τη συγκεκριμένη προθεσμία.

Ο 19χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του στους αστυνομικούς λέγοντας ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών και άναψε φωτιά με έναν αναπτήρα, ενώ ο 27χρονος υποστηρίζει ότι έχει κενό μνήμης, δεν θυμάται τίποτα εξαιτίας του αλκοόλ που είχε καταναλώσει.

Αναμένεται να δούμε τι θα υποστηρίξουν και οι ίδιοι επίσημα πλέον στην ανακριτική αρχή στον ανακριτή για το ποια θα είναι η στάση την οποία θα κρατήσουν και τι θα υποστηρίξουν ενώπιον του ανακριτή την Κυριακή το πρωί.

Έρευνες για τις φωτιές στη Δυτική Ελλάδα

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει συγκεντρώσει σημαντικό υλικό από μαρτυρίες, φωτογραφίες και βίντεο για τα πολλαπλά περιστατικά εμπρησμών στη Δυτική Ελλάδα και στη Χίο.

Στα Παλιάμπελα και τον Βάτο Βόνιτσας ξέσπασαν τρεις φωτιές μέσα σε διάστημα μίας ώρας τα ξημερώματα της Τρίτης, σε δύσβατες τοποθεσίες. Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους καταθέσεις που στρέφουν τις έρευνες σε δύο υπόπτους.

