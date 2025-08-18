Πάτρα: Προφυλακιστέοι οι δύο νεαροί για τον εμπρησμό στα Συχαινά – Σήμερα στον ανακριτή ο 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομειό – Κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιοχή

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 27χρονος και ο 19χρονος που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στη μεγάλη πυρκαγιά στα Συχαινά Πατρών. Οι δύο νεαροί, μετά τις απολογίες τους, οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ σήμερα στις 11 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Όπως μεταδίδει η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Αθανασία Σταμοπούλου, η κατάσταση στην Πάτρα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η πύρινη λαίλαπα κατέκαψε 40.500 στρέμματα, ενώ περισσότερα από 90 σπίτια και αποθήκες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

πηγη ertnews