Παγκόσμια Ημέρα Φάρων – Επίσκεψη της Δρ. Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου στον Φάρο Ιχθύ Κατακόλου

Δελτίο Τύπου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φάρων, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Αυγούστου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Φαροφυλάκων, η Βουλευτής Ν. Ηλείας με τη Νέα Δημοκρατία, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και Απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους Ωκεανούς, Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, επισκέφθηκε σήμερα τον ιστορικό Φάρο Ιχθύ στο Κατάκολο.

Η κ. Αυγερινοπούλου τόνισε ότι οι φάροι δεν είναι μόνο βοηθήματα της ναυσιπλοΐας, αλλά και σύμβολα πολιτισμού, μνήμης και ελπίδας, καθώς στέκουν ακοίμητοι φρουροί των ακτών μας.

Στην Ηλεία, λειτουργούν δύο φάροι με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία:

Ο Φάρος του Κατακόλου , κατασκευασμένος το 1865, ο οποίος δεσπόζει στο ακρωτήρι Ιχθύ και φωτίζει τα νερά του Ιονίου.

, κατασκευασμένος το 1865, ο οποίος δεσπόζει στο ακρωτήρι Ιχθύ και φωτίζει τα νερά του Ιονίου. Ο Φάρος της Καυκαλίδας, χτισμένος το 1906 στο μικρό νησάκι απέναντι από την Κυλλήνη, που συνδυάζει τη ναυτική σημασία με αρχαιολογικά και πολιτιστικά στοιχεία.

«Οι φάροι μας είναι κομμάτι της ταυτότητας της Ηλείας. Οφείλουμε να τους αναδείξουμε και να τους αξιοποιήσουμε, όχι μόνο ως ναυτιλιακές υποδομές, αλλά και ως μνημεία πολιτισμού, τουρισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης», δήλωσε η Βουλευτής.

Για περισσότερες επίσημες πληροφορίες σχετικά με τους φάρους στην Ελλάδα, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού: https://yf.hellenicnavy.gr/