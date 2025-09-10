Ο Δήμος Σπάρτης στην παρουσίαση του νέου Place Brand – Μιχ. Βακαλόπουλος: “Η εξωστρεφής στρατηγική, που υιοθετεί η Περιφέρεια, εγγύηση για την ουσιαστική ανάδειξη της Πελοποννήσου”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην εκδήλωση παρουσίασης της νέας στρατηγικής για την ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών της Πελοποννήσου, που διεξήχθη την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Οικονομικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, κ.κ. Άγγελο Αντωνάκο και Δημήτρη Γιαννόπουλο, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, παρουσίασε το νέο Place Brand της Περιφέρειας, που βασίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν να επιδείξουν η Πελοπόννησος γενικότερα και οι Δήμοι ειδικότερα.

Έχοντας υιοθετήσει εξαρχής τη στρατηγική της εξωστρέφειας για την ανάδειξη τόσο του πλούσιου ιστορικού παρελθόντος, όσο και των προοπτικών και των δυνατοτήτων που διανοίγονται για το μέλλον, η Δημοτική Αρχή Σπάρτης στηρίζει δράσεις και πρωτοβουλίες που συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Με δήλωσή του ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος επισημαίνει: «Η εξωστρεφής στρατηγική, που υιοθετεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αποτελεί εγγύηση για την ουσιαστική ανάδειξη της Πελοποννήσου σε έναν πραγματικό αναπτυξιακό κόμβο, στον οποίο η Καινοτομία, ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Δήμος Σπάρτης καλωσορίζει το νέο Place Brand της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θεωρώντας ότι αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που ενσωματώνει και αξιοποιεί ένα ολιστικό σχέδιο για την ανάπτυξη και ανάδειξη των δυνατοτήτων του τόπου μας. Για εμάς, η συνένωση δυνάμεων και η δημιουργία συνεργειών αποτελούν το κλειδί για την κοινή μας πορεία προς το μέλλον, ώστε όλοι μαζί, Δήμοι και Περιφέρεια, να κατακτήσουμε τη θέση που μας αξίζει».