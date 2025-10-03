Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει τις εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας προσφέροντας 137 νέες στολές

Ισχυρό μήνυμα ενίσχυσης του εθελοντισμού έστειλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσα από την παράδοση 137 νέων στολών σε εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας της Κορινθίας. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 1η Οκτωβρίου 2025 στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κορινθίας, παρουσία εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την προστασία των πολιτών.

«Η ενίσχυση των εθελοντών αποτελεί πράξη ουσίας και αναγνώρισης της πολύτιμης συμβολής τους στην προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος. Θέλουμε οι άνθρωποι που προσφέρουν ανιδιοτελώς να αισθάνονται, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, ασφαλείς και κατάλληλα εξοπλισμένοι».

Στην εκδήλωση παρέστη, μαζί με Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους, και ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Λάμπρος Τζούμης, ο οποίος υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των εθελοντικών ομάδων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών.

Η δράση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο της Περιφέρειας για ενδυνάμωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με έμφαση στην πρόληψη, τον εξοπλισμό και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.