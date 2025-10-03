Αρδευση, οδική ασφάλεια και κοινωνικές υποδομές σε πρώτο πλάνο – Στρατηγικές αποφάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η τελευταία συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου, και είχε στην ημερήσια διάταξη σειρά ιδιαίτερα σημαντικών θεμάτων, στα περισσότερα εκ των οποίων οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Όπως ανέφερε ο κ. Λαμπρόπουλος, η Περιφέρεια προχώρησε σε νέες υποβολές προτάσεων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χρηματοδότηση αρδευτικών έργων με ελάχιστο προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ, αξιοποιώντας την ετοιμότητα και την πλήρη αδειοδότηση που διαθέτουν τα έργα. «Καταλαβαίνουμε ότι τα αιτήματα θα είναι πολλά από όλη τη χώρα, όμως η προσπάθεια που κάνουμε είναι να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα, κυρίως μέσω της Περιφέρειας αλλά, αν το καταφέρουμε, και μέσω του Υπουργείου», τόνισε, δίνοντας προτεραιότητα στον Ανάβαλο, τονίζοντας ότι αποτελεί κομβικό έργο άρδευσης για την Αργολίδα και την Αρκαδία, ενώ παράλληλα δρομολογούνται και άλλα μεγάλα αρδευτικά έργα στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η προώθηση της κατασκευής λιμνοδεξαμενής στο Τρίκορφο Μεσσηνίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης σε έργα καθαρισμού ρεμάτων και οδικής ασφάλειας, τα οποία συνεχίζονται συστηματικά, ενώ εγκρίθηκε και μια σημαντική απόφαση που αφορά την κοινωνική πολιτική της Περιφέρειας με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Ευρώτα για νέο Κέντρο Κοινότητας. Ο κ. Λαμπρόπουλος επεσήμανε ότι πλέον η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει Κέντρα Κοινότητας στους περισσότερους δήμους της, όταν μέχρι πριν από δύο χρόνια οι συγκεκριμένες δομές ήταν ελάχιστες, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνική πολιτική ενισχύεται συνεχώς με δράσεις που συνδέονται τόσο με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο όσο και με τις χωρικές παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ.

Τέλος, εγκρίθηκαν αποδοχές νέων χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία αφορούν την οδική ασφάλεια και την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. Ο κ. Λαμπρόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για τις ζημιές στα Λαγκάδια, διευκρινίζοντας ότι μέχρι σήμερα όλες οι αποκαταστάσεις εκεί έχουν γίνει με πόρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αντικρούοντας ανακριβείς αναφορές. Παράλληλα, συνεχίζεται η αποδοχή πιστώσεων για αποκαταστάσεις ζημιών και στην Κορινθία, ενώ εξελίσσεται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά έργα οδικής ασφάλειας και καθαρισμούς ρεμάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Μάρτιο και ολοκληρώνεται σταδιακά το επόμενο διάστημα.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημείωσε πως: «Το σύνολο των αποφάσεων καταδεικνύει την εστιασμένη προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου να επιταχύνει την υλοποίηση ώριμων έργων, να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις και να δίνει απαντήσεις σε ουσιαστικές ανάγκες των πολιτών».

Θέματα που εγκρίθηκαν:

-Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-27 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-27), της Πράξης με τίτλο «Δράσεις Αύξησης Ενεργειακής Απόδοσης αντλιοστασίων του ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΣ, του ΤΟΕΒ Αγ. Ανδριανού και του ΤΟΕΒ Νέας Τίρυνθας» και των κάτωθι υποέργων με τίτλο: Α) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε αντλιοστάσια του ΓΟΕΒ πεδιάδας Αργοναυπλίας, του ΤΟΕΒ Αγ. Ανδριανού και του ΤΟΕΒ Νέας Τίρυνθας Β) Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 550,00 KWp για χρήση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από τον ΤΟΕΒ Νέας Τίρυνθας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κωδικό στο «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ» Δράση 2 «ΕΡΓΑ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ»

-Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», Προϋπολογισμού 300.000€ ΕΥΡΩ

-Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1ης ΕΠ.ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ: ΚΟΜΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΙΤΡΙΕΣ)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 800.000€

-Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ 2025»

-Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΆΣΤΡΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΚΟΜΒΩΝ» Προϋπολογισμού : 240.000,00€

-Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με σκοπό την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Νέο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ευρώτα»

-Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ «ΑΝΑΒΑΛΟΣ» ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ στο πλαίσιο Πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

-Έγκριση υποβολής πρότασης – αίτησης στήριξης σε συνέχεια της πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την υποβολή προτάσεων στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, Παρέμβαση «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ», Δράση 2 «ΕΡΓΑ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ», για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

-Έγκριση αποδοχής Χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προϋπολογισμού, 7.500.000 ευρώ