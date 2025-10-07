Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος- Πράσινο φως για σημαντικές παρεμβάσεις σε Μεσσηνία και Αργολίδα

Σημαντικά βήματα για την οργανωμένη ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον δρομολογήθηκαν μέσα από τις αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά – έπειτα από εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής – επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την πολεοδόμηση των περιοχών ΠΟΕ1 και Μπούκα, του Δήμου Μεσσήνης, στην Π.Ε. Μεσσηνίας. Πρόκειται για μία απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την οργανωμένη και βιώσιμη αξιοποίηση της περιοχής της Μπούκας Μεσσήνης, επιταχύνοντας διαδικασίες που για χρόνια παρέμεναν εκκρεμείς.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θέτει ως ξεκάθαρη προτεραιότητα οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν να σέβονται τις υφιστάμενες χρήσεις γης, να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και να εξασφαλίζουν βιώσιμη ανάπτυξη, καλύπτοντας τις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών.

Παράλληλα, η Επιτροπή έδωσε θετική γνωμοδότηση και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία νέου Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (ΣΤΚ) στη θέση Πετροθάλασσα Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας, στην Π.Ε. Αργολίδας. Η έγκριση αυτή σηματοδοτεί το σταθερό ενδιαφέρον της Περιφέρειας να προσελκύσει επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, με σεβασμό στο φυσικό τοπίο και τις τοπικές ιδιαιτερότητες, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική απασχόληση και δημιουργώντας νέα προστιθέμενη αξία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, Αναστάσιος Αδαμόπουλος, δήλωσε: «Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας αποτελεί κρίσιμο εργαλείο ισορροπίας ανάμεσα στην αναπτυξιακή δυναμική και την περιβαλλοντική προστασία. Υλοποιούμε στην πράξη την κατεύθυνση που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός — να συνδυάζουμε τις επενδύσεις με τον σεβασμό στον τόπο μας, στις ανάγκες των ανθρώπων και στο φυσικό περιβάλλον. Με σχέδιο και υπευθυνότητα διαμορφώνουμε τις βάσεις για ένα βιώσιμο και ισχυρό μέλλον για την Πελοπόννησο».