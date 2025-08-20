Συνάντηση Σωματείου Εκπαιδευτών Αργολίδας «ΑΡΓΕΑΣ» με τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αργολίδας για οδική ασφάλεια και εξετάσεις οδηγών

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εκπαιδευτών Αργολίδας «ΑΡΓΕΑΣ» με τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας, Βασίλειο Σιδέρη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, θέματα οδικής ασφάλειας, καθώς και προτάσεις για παρεμβάσεις και βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Οι εκπρόσωποι του Σωματείου τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με στόχο την προώθηση δράσεων που θα ενισχύσουν τόσο τον κλάδο τους όσο και την ασφάλεια των πολιτών.