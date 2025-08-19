Περιφερειακή Οδός Τρίπολης – Δημ. Πτωχος «Έργο πνοής με προοπτική αναβάθμισης και ανάπτυξης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Δελτίο Τύπου

Έργο στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός την Περιφερειακή Οδό Τρίπολης, στην ομιλία του στην Έκθεση Τεγέας. Πρόκειται – όπως τόνισε – για μια παρέμβαση «με ιδιαίτερες απαιτήσεις, αλλά και με μεγάλη προοπτική», που αναμένεται να αναβαθμίσει τις συνδέσεις και να ενισχύσει την προσβασιμότητα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Η διαδικασία για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης προχωρά μέσω του Πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, με τον προϋπολογισμό του έργου να αγγίζει τα 16 εκατ. ευρώ. Όπως σημείωσαν ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης, ο σχεδιασμός του έργου υλοποιείται σε στενή συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου, αποτυπώνοντας ένα μοντέλο συνεννόησης που αποδίδει καρπούς.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταφέρνει για πρώτη φορά να εντάξει έργα στον Πυλώνα 3, ανοίγοντας τον δρόμο για σειρά παρεμβάσεων στους τέσσερις δήμους της περιοχής ΔΑΜ. Οι δράσεις αυτές προστίθενται στους ήδη εξασφαλισμένους πόρους του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ενισχύοντας την αναπτυξιακή δυναμική της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου.