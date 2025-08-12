Αντιδιαβρωτικά έργα και αποκατάσταση Φενεού – Δημήτρης Πτωχός: «Σχέδιο με συνεργασία, προστασία και προοπτική»

Σαφές μήνυμα συνεργασίας και συντονισμένης δράσης έστειλε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση του ελατοδάσους στον Φενεό – Καστανιά Κορινθίας, τρεις μόλις εβδομάδες μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

Ο κ. Πτωχός υπογράμμισε ότι η περιοχή αποτελεί έναν μοναδικό φυσικό θησαυρό για την Κορινθία και ολόκληρη την Πελοπόννησο, τονίζοντας πως η αποκατάστασή της απαιτεί άμεσες, στοχευμένες και καλά σχεδιασμένες παρεμβάσεις. Το σχέδιο που ξεκινά περιλαμβάνει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, καθώς και μελέτες τεχνητής αναδάσωσης όπου χρειαστεί, με τη συνεργασία της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις, ώστε η αποκατάσταση να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις και να προστατευθεί ο τόπος μας από μελλοντικούς κινδύνους» σημείωσε, ευχαριστώντας τους συναρμόδιους υπουργούς και την Τράπεζα Πειραιώς για τη συμβολή τους.

Αναλυτικά η δήλωσή του: «Ο Φενεός, μια περιοχή με ξεχωριστό φυσικό πλούτο και ιδιαίτερη σημασία για την Κορινθία και ολόκληρη την Πελοπόννησο, υπέστη σοβαρές καταστροφές από την πρόσφατη πυρκαγιά. Οι πληγές στο περιβάλλον απαιτούν άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις που προκύπτουν μέσα από τη συνεργασία της κεντρικής Κυβέρνησης, της τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

Σήμερα, μέσα από αυτή τη συνεργασία ξεκινά ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και αντιδιαβρωτικών έργων που δίνει ελπίδα και προοπτική. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις, προκειμένου η αποκατάσταση της περιοχής να προχωρήσει απρόσκοπτα και με ταχύτητα, καθώς και να προστατευθεί από μελλοντικούς κινδύνους.

Θέλω να ευχαριστήσω τους Υπουργούς, κ. Σταύρο Παπασταύρου, κ. Χρίστο Δήμα, κ. Νίκο Ταγαρά, καθώς και την Τράπεζα Πειραιώς για την ουσιαστική συνεισφορά τους στην υλοποίηση του προγράμματος».

Η σύσκεψη συγκλήθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Βουλευτή Κορινθίας Νίκου Ταγαρά, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, του Γενικού Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ Στάθη Σταθόπουλου, του Δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπουλου, του Γενικού Διευθυντή Δασών του ΥΠΕΝ Ευάγγελου Γκουντούφα, του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς Σπύρου Δεδάκη, των Προϊσταμένων των οικείων Δασικών Υπηρεσιών Κορινθίας, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου και στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς.