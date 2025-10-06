Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, που έχει υπηρετήσει σε όλες τις θέσεις, ως βουλευτής, πολιτικός αρχηγός, αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος.