ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.  «Με την παρούσα επιστολή υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του βουλευτή» αναφέρει στην επιστολή του ο Αλέξης Τσίπρας προς τον Πρόεδρο της Βουλής. 

Η επιστολή του Αλέξη Τσίπρα
