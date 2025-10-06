Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. «Με την παρούσα επιστολή υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του βουλευτή» αναφέρει στην επιστολή του ο Αλέξης Τσίπρας προς τον Πρόεδρο της Βουλής.
Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, που έχει υπηρετήσει σε όλες τις θέσεις, ως βουλευτής, πολιτικός αρχηγός, αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος.