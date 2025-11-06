Πέθανε ο Δημοσθένης Σωτηρόπουλος, πρώην Δήμαρχος Τρίπολης και πρώην Διοικητής του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρώην Δήμαρχος Τρίπολης, Δημοσθένης Σωτηρόπουλος.

Ο εκλιπών ήταν Ιατρός – Ορθοπεδικός στο επάγγελμα και διετέλεσε δήμαρχος την περίοδο 1996-1998, μετά την παραίτηση του τότε δημάρχου, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου.

Επίσης, ο Δημοσθένης Σωτηρόπουλος εκλέχτηκε Δήμαρχος στις δημοτικές εκλογές του 2002, παραμένοντας σε αυτή τη θέση από το 2003 ως το 2006.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης αναμένεται να συνεδριάσει την Τρίτη 11.11.2025 και να λάβει σχετική απόφαση για το θάνατό του.

Το “Καλημέρα Αρκαδία” εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

