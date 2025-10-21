Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών

Πέθανε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου σε ηλικία 81 ετών ο σπουδαίος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Υγεία στο Καρδιολογικό τμήμα.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε στις 9.10 το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου από ανακοπή καρδιάς καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί τα τελευταία 24ωρα ενώ έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο από το 2021.

Ο αγαπημένος «Νιόνιος» του ελληνικού τραγουδιού θεωρείται ο πρωτεργάτης της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών, οι οποίοι γράφουν μουσική, στίχους και τραγουδούν οι ίδιοι τα τραγούδια τους.

Ο μεγάλος τραγουδοποιός, συνθέτης και στιχουργός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944 με ρίζες από την Κωνσταντινούπολη και τη Φιλιππούπολη. Το 1963 μετακόμισε στην Αθήνα και εγκατέλειψε τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης προκειμένου να ασχοληθεί με το τραγούδι.

Γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες ημέρες του ως μουσικός και έγινε δημοφιλής στην Ελλάδα.

