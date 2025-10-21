«Romanos by the Naxos Apothecary» | Η νέα αποκλειστική σειρά που δημιουργήθηκε από το The Romanos, a Luxury Collection Resort και το The Naxos Apothecary

Το The Romanos, a Luxury Collection Resort στην Costa Navarino, συνεργάζεται με το The Naxos Apothecary, η premium σειρά προσωπικής φροντίδας και ευεξίας που παράγεται και διανέμεται από την εταιρία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε., για να παρουσιάσουν τη νέα σειρά «Romanos by the Naxos Apothecary».

Πρόκειται για την πρώτη συλλογή του Naxos Apothecary που φέρει το όνομα του resort και εμπνέεται από την περιοχή, αναδεικνύοντας τον πλούτο της μεσσηνιακής φύσης και τα μοναδικά αρώματα των βοτάνων. Τα προϊόντα περιποίησης είναι διαθέσιμα σε όλα τα δωμάτια, τις σουίτες και τις βίλες του The Romanos Resort, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας, ενώ θα είναι διαθέσιμα online και στα φυσικά καταστήματα του Naxos Apothecary.

Η συλλογή «Romanos by the Naxos Apothecary» δημιουργήθηκε με κοινό άξονα τις αξίες της αυθεντικότητας, της βιωσιμότητας, του σεβασμού στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και τις παραδόσεις.

Η παρουσίαση της νέας σειράς πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός τριήμερου retreat ευεξίας, αφιερωμένο στη θεραπευτική δύναμη των μεσσηνιακών βοτάνων και τα βασικά συστατικά του «Romanos by the Naxos Apothecary». Το πρόγραμμα περιλάμβανε σεμινάρια αρωματοποιίας, εργαστήρια απόσταξης αιθέριων ελαίων, προσωποποιημένες θεραπείες στο Anazoe Spa, καθώς και μαθήματα yoga και pilates, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία σύνδεσης με τον τόπο.

Κατά την διάρκεια του τριήμερου, ο κ. Παναγιώτης Δρόσος, Brand President του Naxos Apothecary, αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της συνεργασίας για τη διεθνή ανάπτυξη του brand, στον φυσικό πλούτο της Μεσσηνίας που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, καθώς και στο όραμα που οδήγησε στη δημιουργία της μοναδικής σειράς «Romanos by the Naxos Apothecary».

Τα φυσικά προιόντα του The Naxos Apothecary γεννήθηκαν μέσα από την χρήση των καλύτερων εκχυλισμάτων και αρωμάτων της Ελληνικής φύσης μέσα από την συνομιλία σχεδιαστών, καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων, βιοκαλλιεργητών, φαρμακοποιών και ερευνητών – μία αρμονική σύνθεση επιστήμης και τέχνης. Από τη Νάξο και την Αθήνα, μέχρι τη Μύκονο, τη Βιέννη, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, η φιλοσοφία του ταξιδεύει διεθνώς, αποκαλύπτοντας μια νέα προσέγγιση στη φυσική φροντίδα και την προσωπική ευεξία.

Το The Romanos Resort σε ένα περιβάλλον απαράμιλλης φιλοξενίας και αυθεντικών εμπειριών, με πολυτελή δωμάτια, σουίτες, καθώς και βίλες, προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, διαμορφωμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες κάθε επισκέπτη. Το resort παρουσιάζει πλήθος ανανεωμένων γαστρονομικών προτάσεων, προγράμματα ευεξίας, pop-up events με διεθνή brands, ενώ πλαισιώνεται και από χώρους άθλησης, και δραστηριότητες που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά και φυσικό πλούτο της περιοχής.

Με τη σειρά «Romanos by the Naxos Apothecary», το The Romanos Resort ενισχύει την εμπειρία της αυθεντικής φιλοξενίας με έμπνευση από την περιοχή, αναδεικνύοντας τη δύναμη των μεσσηνιακών βοτάνων μέσα από ένα ταξίδι ευεξίας και αρωμάτων.