Πετρέλαιο: Μετά το αρχικό σοκ πάνω από τα 82 δολάρια περιορίζεται η άνοδος – Παραμένει η ανησυχία

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σήμερα (2.3.2026) μετά τα υψηλά ημέρας και μετά το αρχικό σοκ που ξεπέρασε τα 82 δολάρια, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, και η αγορά έδειξε ότι, τουλάχιστον για την ώρα, διατηρεί την ψυχραιμία της.

Στις πρώτες συναλλαγές σήμερα στην Ασία, το αργό πετρέλαιο Brent άγγιξε τα 82,37 δολάρια το βαρέλι και εκτινάχθηκε έως και 13% – το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Αυτή την ώρα περιορίζει τα κέρδη του, διαμορφούμενο κοντά στα 77,8 δολάρια, με άνοδο περίπου 6,80%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (West Texas Intermediate – WTI) το οποίο σημείωσε άνοδο άνω του 8%, στα 72,57 δολάρια ενώ τώρα καταγράφει άνοδο σχεδόν 5%.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

