Πετρέλαιο: Ο πόλεμος πυροδοτεί ράλι των διεθνών τιμών και φέρνει ανατιμήσεις στην ελληνική αγορά – Αυξήσεις σε βενζίνη και τρόφιμα

Η απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πλήξει το Ιράν δημιουργεί νέους κινδύνους, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν έντονη άνοδο -κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι το Brent και στα 67 δολάρια το Grude- μεταφέροντας πρόσθετο κόστος σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο φτάνει τελικά και στην τοπική αγορά.

Η αύξηση των διεθνών τιμών επηρεάζει άμεσα όχι μόνο τη βενζίνη στα πρατήρια καυσίμων, αλλά και το σύνολο των αγαθών που επιβαρύνονται από την αύξηση του μεταφορικού κόστους στην τοπική αγορά. Ως αποτέλεσμα, οι ανατιμήσεις διαχέονται σε ευρύ φάσμα της αγοράς, εντείνοντας τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το Ιράν παράγει περίπου 3,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 3% της παγκόσμιας παραγωγής, γεγονός που το κατατάσσει μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών στον ΟΠΕΚ+. Ωστόσο, η επιρροή του στην παγκόσμια αγορά ενέργειας είναι ακόμη μεγαλύτερη, λόγω της στρατηγικής του θέσης. Η χώρα βρίσκεται στη βόρεια πλευρά των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αργού πετρελαίου, κυρίως από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.

Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου είναι κλειστές για το Σαββατοκύριακο και δεν υπήρχαν σαφείς πληροφορίες για το κατά πόσο οι επιθέσεις στο Ιράν ή τα αντίποινα της χώρας επηρέασαν ενεργειακές υποδομές. Τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας βρίσκονται στις περιοχές Αχβάζ και Μαρούν, καθώς και στο σύμπλεγμα Δυτικό Καρούν, όλα στην επαρχία Χουζεστάν.

