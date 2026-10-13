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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στο 1,65- 1,70 η τιμή του μετά την επιδότηση στην αντλία- Αύξηση 20% και στο επίδομα

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Με το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινά από τα 1,98 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση ενεργοποιεί μια παρέμβαση “ισοδύναμο” της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινά τη νέα σεζόν από τα 1,98 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση ενεργοποιεί μια παρέμβαση που λειτουργεί ως “ισοδύναμο” της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο. Αντί να αγγίξει τον φόρο, επιλέγει οριζόντια επιδότηση στην αντλία της τάξης των 30-35 λεπτών το λίτρο, όσο περίπου θα έφερνε και η μέγιστη μείωση του ΕΦΚ που επιτρέπει η Ε.Ε.

Ακόμη και έτσι, η τιμή εκτιμάται στα 1,65-1,70 ευρώ το λίτρο, δηλαδή υψηλότερη ακόμη και από την πρεμιέρα του 2022. Για να απορροφηθεί μέρος της επιβάρυνσης, έρχεται και οριζόντια αύξηση 20% στο επίδομα θέρμανσης. Τι σημαίνουν όλα αυτά για την τσέπη των καταναλωτών, σε 10 ερωτήσεις και απαντήσεις.

1. Τι σημαίνει το “ισοδύναμο” της μείωσης του ΕΦΚ που ενεργοποιεί η κυβέρνηση;

Αντί να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση επιλέγει μια οριζόντια επιδότηση στην αντλία που φέρνει περίπου το ίδιο αποτέλεσμα για τον καταναλωτή. Αν ο ΕΦΚ έπεφτε από τα 280 ευρώ στο ελάχιστο κοινοτικό όριο των 21 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, η τιμή θα μειωνόταν κατά περίπου 32 λεπτά το λίτρο (25,9 λεπτά από τον ΕΦΚ και 6,2 λεπτά από τον ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτόν). Η επιδότηση που σχεδιάζεται κινείται σε αυτά τα επίπεδα: πιθανότατα 20-25 λεπτά από το κράτος και άλλα 10 λεπτά από τα διυλιστήρια, δηλαδή περίπου 30-35 λεπτά το λίτρο.

2. Γιατί επιλέγεται η επιδότηση και όχι η μείωση του φόρου;

Για δύο λόγους. Πρώτον, το Σύνταγμα ορίζει ότι οι φορολογικοί συντελεστές αλλάζουν μόνο με νόμο, άρα κάθε αυξομείωση του ΕΦΚ θα έπρεπε να περνά από τη Βουλή. Η επιδότηση στην αντλία, αντίθετα, μπορεί να προσαρμόζεται με υπουργική απόφαση, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών. Δεύτερον, τα ποσά θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να μην ξεπεραστεί ο περιορισμένος δημοσιονομικός χώρος των περίπου 200 εκατ. ευρώ που υπάρχει μέχρι το τέλος του έτους.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του thetoc.gr.

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