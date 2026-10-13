Πετρέλαιο θέρμανσης: Στο 1,65- 1,70 η τιμή του μετά την επιδότηση στην αντλία- Αύξηση 20% και στο επίδομα

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινά από τα 1,98 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση ενεργοποιεί μια παρέμβαση “ισοδύναμο” της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινά τη νέα σεζόν από τα 1,98 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση ενεργοποιεί μια παρέμβαση που λειτουργεί ως “ισοδύναμο” της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο. Αντί να αγγίξει τον φόρο, επιλέγει οριζόντια επιδότηση στην αντλία της τάξης των 30-35 λεπτών το λίτρο, όσο περίπου θα έφερνε και η μέγιστη μείωση του ΕΦΚ που επιτρέπει η Ε.Ε.

Ακόμη και έτσι, η τιμή εκτιμάται στα 1,65-1,70 ευρώ το λίτρο, δηλαδή υψηλότερη ακόμη και από την πρεμιέρα του 2022. Για να απορροφηθεί μέρος της επιβάρυνσης, έρχεται και οριζόντια αύξηση 20% στο επίδομα θέρμανσης. Τι σημαίνουν όλα αυτά για την τσέπη των καταναλωτών, σε 10 ερωτήσεις και απαντήσεις.