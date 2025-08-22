Πιάστηκαν με παράνομα έγγραφα στο αεροδρόμιο Καλαμάτας –Προορισμός τους το Μιλάνο

Συνελήφθησαν δυο άτομα που επιχείρησαν να ταξιδέψουν παράνομα για Ιταλία, μέσω του Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας. Ο άνδρας, υπήκοος Νέας Γουινέας είχε ταυτότητα Βελγίου και η γυναίκα, από τη Σιέρα Λεόνε, είχε χαρτιά γαλλικών αρχών, προορισμός του το Μιλάνο.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν, χθες (21.8.2025) το μεσημέρι, στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 31χρονος αλλοδαπός και 25χρονη αλλοδαπή, για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό το Μιλάνο Ιταλίας, επιδεικνύοντας κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου, ταξιδιωτικά έγγραφα, αμφιβόλου γνησιότητας.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ταυτότητες Βελγικών και Γαλλικών και Αρχών, αντίστοιχα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση διενεργούνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας.