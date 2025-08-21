Το δέμα έκρυβε ναρκωτικά – Χειροπέδες μετά από ελεγχόμενη παράδοση

Στο πλαίσιο επιχείρησης «Ελεγχόμενης Παράδοσης Ναρκωτικών» συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης 2 ημεδαποί, παραλήπτες ταχυδρομικού δέματος, το οποίο περιείχε ναρκωτικά. Το ταχυδρομικό δέμα εντοπίστηκε, σε αποθήκη εταιρίας ταχυμεταφορών στην Αττική, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από 150 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και εξοπλισμός εσωτερικής καλλιέργειας φυτών κάνναβης.

Κατόπιν οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, συνελήφθησαν χθες (20.8.2025) το μεσημέρι, στη Σπάρτη, 17χρονος ημεδαπός και 18χρονη ημεδαπή, τη στιγμή που παρέλαβαν από θυρίδα εταιρίας ταχυμεταφορών, δέμα το οποίο περιείχε συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -150- γραμμαρίων.

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίστηκε δικογραφία, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν 50χρονος ημεδαπός και 40χρονη ημεδαπή, γονείς του 17χρονου, για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών και έγκρισης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης δέματος που εντοπίστηκε στην Αττική, σε αποθήκη εταιρίας ταχυμεταφορών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο περιείχε την προαναφερόμενη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -2- κινητά τηλέφωνα, ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της 18χρονης, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

Εξοπλισμός εσωτερικής καλλιέργειας φυτών κάνναβης,

Μικροποσότητα κάνναβης και

Έντυπο-φυλλάδιο οδηγιών για την καλλιέργεια κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λακωνίας.