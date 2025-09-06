Πιερρακάκης: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στην αντιμετώπιση του δημογραφικού

Φορολογική μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της οποίας θα δίδεται “πάρα πολύ μεγάλη έμφαση” στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας, ετοιμάζει η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε χθες βράδυ, από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με νεαρούς επιχειρηματίες, στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ ΑΕ).

Μάλιστα, παρέπεμψε σε σχετικές σημερινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την ευκαιρία της 89ης ΔΕΘ: “Είμαστε στις μισές γεννήσεις από όσες ήμασταν πριν από την κρίση (…) Θα κάνουμε μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το πρόβλημα (…) Μπορούμε να πούμε 100 πράγματα τα οποία είναι προβληματικά και πρέπει να διορθωθούν (…), αλλά σήμερα, ως επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, θα σας έλεγα ότι αυτό που βάζω εγώ πρώτο (…) είναι το δημογραφικό και η αλλαγή του πως φορολογούμαστε στην Ελλάδα” γνωστοποίησε ο κ.Πιερρακάκης.

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα και αιτήματα των τριών επιχειρηματιών με τους οποίους συνομίλησε, αλλά και άλλων μελών του ακροατηρίου, ο υπουργός αναγνώρισε ακόμη την ανάγκη μείωσης της φορολογίας και αφαίρεσης άλλων οικονομικών βαρών από τις επιχειρήσεις, αλλά και το πρόβλημα που συνιστά για αυτές η υποχρέωση προκαταβολής φόρων. Επισήμανε ωστόσο την ανάγκη προτεραιοποίησης στόχων, αλλά και τους περιορισμούς που υφίστανται από τους κοινοτικούς κανονισμούς, πχ, για την επέκταση ευνοϊκών μέτρων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

“Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πλέον έχει πλεόνασμα. Στην ΕΕ των 27, πλεόνασμα έχουν οι έξι (…) Αυτό δεν πρέπει να χαλάσει. Έχουμε συγκεκριμένο (δημοσιονομικό) χώρο ως προς τι μπορούμε να ξοδεύουμε κάθε χρόνο, ανεξάρτητα απ το αν έχουμε πλεόνασμα (…) (Τα αιτήματα για μείωση φορολογίας ή της προκαταβολής του φόρου) είναι κομμάτι από αυτά που γενικώς κοιτάμε, όταν δημιουργούνται βαθμοί ελευθερίας στα δημοσιονομικά” υπογράμμισε και κάλεσε τους επιχειρηματίες να του καταθέσουν εγγράφως αιτήματα και προτάσεις, ακόμη και αν δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.