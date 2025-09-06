Πιερρακάκης: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στην αντιμετώπιση του δημογραφικού

Φορολογική μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της οποίας θα δίδεται “πάρα πολύ μεγάλη έμφαση” στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας, ετοιμάζει η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε χθες βράδυ, από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με νεαρούς επιχειρηματίες, στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ ΑΕ).
Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα και αιτήματα των τριών επιχειρηματιών με τους οποίους συνομίλησε, αλλά και άλλων μελών του ακροατηρίου, ο υπουργός αναγνώρισε ακόμη την ανάγκη μείωσης της φορολογίας και αφαίρεσης άλλων οικονομικών βαρών από τις επιχειρήσεις, αλλά και το πρόβλημα που συνιστά για αυτές η υποχρέωση προκαταβολής φόρων. Επισήμανε ωστόσο την ανάγκη προτεραιοποίησης στόχων, αλλά και τους περιορισμούς που υφίστανται από τους κοινοτικούς κανονισμούς, πχ, για την επέκταση ευνοϊκών μέτρων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.