Πιο εντυπωσιακό από κάθε άλλη χρονιά το Καρναβάλι στο Διαβολίτσι (pic’s)

Από τους Ζουλού της Αφρικής μέχρι τους… εφοπλιστές του Ντουμπάι και τον Ντόναλντ Τράμπ των USA, το φετινό Καρναβάλι στο Διαβολίτσι απέδειξε πως ο θεσμός όχι μόνο αντέχει στον χρόνο, αλλά κάθε χρονιά βάζει τον πήχη ακόμη ψηλότερα.

Με ευφάνταστα άρματα, σατιρική διάθεση και πρωτότυπες μεταμφιέσεις, οι καρναβαλιστές χάρισαν ένα πολύχρωμο υπερθέαμα που ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους. Η διοργάνωση ξεχώρισε για τον αυξημένο αριθμό αρμάτων, την άρτια οργάνωση και –κυρίως– για τη μαζική συμμετοχή του κόσμου, που γιόρτασε με κέφι και ασταμάτητο χειροκρότημα.

Το φετινό καρναβάλι δεν περιορίστηκε στη σάτιρα· έστειλε επίκαιρα και ουσιαστικά μηνύματα, με πιο ηχηρό εκείνο της επιτακτικής ανάγκης για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου.

Δεν ήταν απλώς μια γιορτή· ήταν μια δυναμική δήλωση ότι ο τόπος συνεχίζει να δημιουργεί, να σατιρίζει και να γιορτάζει με την καρδιά του. Και το σημαντικότερο: οι Απόκριες και οι εκδηλώσεις αυτής της περιόδου προσφέρουν κάτι περισσότερο από στιγμές διασκέδασης. Αποτελούν πραγματική «πνοή» για τις τοπικές κοινωνίες· κινητοποιούν συλλόγους και εθελοντές, φέρνουν κοντά μικρούς και μεγάλους και ενισχύουν το αίσθημα της συλλογικότητας.

Μέσα από τα καρναβάλια, τα έθιμα και τις πολιτιστικές δράσεις, τα χωριά μεταμορφώνονται σε χώρους εξωστρέφειας και συνάντησης. Οι δρόμοι γεμίζουν κόσμο, τα καταστήματα αποκτούν κίνηση, οι επισκέπτες γνωρίζουν τον τόπο και οι κάτοικοι γίνονται πρωταγωνιστές μιας γιορτής που ενδυναμώνει την τοπική ταυτότητα.