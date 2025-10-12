Πιο Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει Τετάρτη και Πέμπτη, που θα φθάσει η θερμοκρασία

Με ήπιο καιρό αναμένονται και οι επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Τετάρτη και Πέμπτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία από την Κυριακή έως και την επόμενη Παρασκευή δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή παραμένει ο σχεδόν αίθριος καιρός, με κάποιες τοπικές νεφώσεις. Στις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια και τη δυτική Κρήτη είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά. Το μεσημέρι θα φτάνει τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται επίσης λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.

Τη Δευτέρα, μόνο στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.