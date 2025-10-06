Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες θα επικρατήσει σήμερα, αύριο και μεθαύριο στη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίστηκε στην Αδριατική και συνοδεύτηκε από ανέμους έως και 11 μποφόρ, κινείται ανατολικότερα επηρεάζοντας ήδη μεγάλο μέρος της Δυτικής Ελλάδας, των νησιών του Ιονίου, της Ηπείρου και της Δυτικής Πελοποννήσου, όπου έχουν σημειωθεί οι πρώτες βροχές και καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά προς τα ανατολικά, φτάνοντας μέχρι τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και αργότερα το Αιγαίο.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα βορειοανατολικά, δηλαδή σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Οι βροχές θα είναι σε γενικές γραμμές ευεργετικές, χωρίς να αναμένονται εκτεταμένα προβλήματα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 20-21 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθούν στους 22-25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Η μέρα ξεκινά με αίθριο καιρό, όμως από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Η πόλη ήδη βρίσκεται υπό συννεφιά με βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Το βράδυ οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς.

Τρίτη

Το χαμηλό θα παραμείνει πάνω από το Βόρειο Αιγαίο, προκαλώντας έντονες βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 6-7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 8 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με μέγιστες τιμές 15-18 βαθμούς στα βόρεια και έως 22-24 στα νότια.

Τετάρτη

Το χαμηλό θα αρχίσει να απομακρύνεται προς τα ανατολικά, ωστόσο οι βροχές θα επιμείνουν στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με ανέμους δυτικών-βορειοδυτικών διευθύνσεων έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Από Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού, με εξασθένηση των ανέμων, άνοδο της θερμοκρασίας και επιστροφή της ηλιοφάνειας — προμηνύοντας ένα καλό και ήπιο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο.