Πλάφον σε 61 προϊόντα από την κυβέρνηση – Γ. Λεχουρίτης «Μέτρο κοροϊδίας» (video)

Μέτρα κατά τις ακρίβειας λαμβάνει η κυβέρνηση βάζοντας πλαφόν σε 61 προϊόντα στο περιθωρίου του κέρδους. «Μέτρο κοροϊδίας»  το χαρακτήρισε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης συμπληρώνοντας «Όταν βάζεις πλαφόν χωρίς να βάλεις μέσα τα διυλιστήρια σημαίνει ότι ο κύριος παράγοντας που είναι προμηθευτές καυσίμων θα μπορούν και αύριο να τιμολογούν ότι τιμή θέλουν. Στα καύσιμα η κυβέρνηση εντάσσει δύο ποικιλίες πετρέλαιο κίνησης  και βενζίνης 95 οκτάνια, τα υπόλοιπα καύσιμα δεν είναι μέσα στο πλαφόν. Τα μέτρα δε θα φέρουν αποτέλεσμα. Όταν πας με επιδοματική πολιτική ουσιαστικά ενισχύεις την αισχροκέρδεια και την κερδοσκοπία. Αν ήρθε η κυβέρνηση να χτυπήσει τα κακώς κείμενα της αγοράς θα έπρεπε να βάλει διπλή αναγραφή τιμών στα προϊόντα τιμή παραγωγού και τιμή καταναλωτή. Λύση υπάρχει,  δεν μπορείς να έχει κέρδος από το χωράφι στο ράφι πάνω από 300%».

