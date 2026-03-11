Οι επιπτώσεις του πολέμου σε τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα – Τι σημειώνει ο Γιώργος Ατσαλάκης (video)

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στα παγκόσμια ενεργειακά και εμπορικά δίκτυα, με άνοδο τιμών ενέργειας, αυξημένο ναυτιλιακό κόστος και ανατιμήσεις σε τρόφιμα και λιπάσματα, προειδοποιεί ο οικονομολόγος Γιώργος Ατσαλάκης. Οι επιπτώσεις εκτείνονται από βραχυπρόθεσμες αναταράξεις έως μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές και τις εμπορικές διαδρομές. Ο κ. Ατσαλάκης μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων επισήμανε «Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου δημιουργεί μια μόχλευση για σημαντική αύξηση της τιμής και όταν έρθουν οι παραλαβές με ακριβές τιμές θα επηρεάσουν τα μεταφορικά μέσα. Όταν έχουμε τέτοια στενά όπως του Ορμούζ και συμπεριφορά από το Ιράν είναι κάτι ανησυχητικό. Η ουσία είναι ότι εξαρτάται πόσο καιρό θα μείνουν κλειστά. Κλείνουν γιατί καμιά ασφαλιστική εταιρεία δεν ασφαλίζει τα πλοία πάνε μόνο οι σκιώδεις στόλοι. Έχει σημασία αν θα υπάρξει βοήθεια από τους συμμάχους του Ιράν που βλέπει ότι πλησιάζει σε δύσκολη κατάσταση και παίζει τα τελευταία χαρτιά του. Η κρίση του Κόλπου αποδεικνύει πόσο γρήγορα γεωπολιτικά ρίσκα μετατρέπονται σε οικονομικά σοκ».