Πλαφόν: Σε 63 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Σε 63 αντί 61 ανέρχεται τελικά ο αριθμός των τροφίμων και βασικών ειδών στα οποία επιβάλλεται πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας, σύμφωνα με την τελική λίστα η οποία περιλαμβάνεται στην απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Τα 63 προϊόντα που μπαίνει πλαφόν

Όπως είχε γράψει και ο ΟΤ, συμπεριελήφθησαν φρέσκα φρούτα και λαχανικά αλλά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής στη τελική λίστα, η οποία υπενθυμίζεται ότι μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ρύζι, φρυγανιές, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια, νωπό κοτόπουλο -μοσχάρι-αρνί-κατσίκι, γάλα φρέσκο πλήρες και με χαμηαλά λιπαρά, τυρί φέτα, γκούντα, ελαιόλαδο, κατεψυγμένα λαχανικά, λευκή ζάχαρη, καφές απορρυπαντικά, σαπούνια, χαρτικά, μαργαρίνες, πάνες για μωρά και τροφές για κατοικίδια.

Στο άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης ορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο περιθώριο μικτού κέρδους και είναι ο λόγος της διαφοράς της τιμής πώλησης από το μέσο κόστος πωληθέντων προς την τιμή πώλησης. Πεδίο αναφοράς είναι το χρονικό διάστημα της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του 2025 ή για τις επιχειρτήσεις που η τελευταία κλεισμένη χρήση του έτους 2025 δεν περιλαμβάνει ολόκληρο το έτος, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου του 2025.

