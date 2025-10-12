Mείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς των σούπερ μάρκετ – Την ερχόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις

Τις επόμενες ημέρες οι καταναλωτές θα δουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα που βάζουν στο καλάθι τους, με βάση τη νέα πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης, η διαδικασία ενημέρωσης από τα σούπερ μάρκετ προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις ενώ όπως δείχνουν τα στοιχεία οι κωδικοί θα ξεπεράσουν τους 1000 και οι μειώσεις τιμών εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται από 5% έως 10%. Όπως έχει δηλώσει ο κ. Θεοδωρικάκος «στόχος είναι για βασικά προϊόντα που αφορούν στη διατροφή, τη συντήρηση του σπιτιού και την ατομική υγιεινή, να πέσουν οι τιμές τους πάνω από 5% και όσο γίνεται περισσότερο και για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα». Επιπλέον ο υπουργός υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία την σημασία εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας και ότι οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ – και τα πρόστιμα, όποτε και εάν αυτό απαιτείται – συνεχίζονται κανονικά.

