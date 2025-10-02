Πλάνο για νέο «Εξοικονομώ» με επίκεντρο τις ανακαινίσεις κατοικιών

Η κυβέρνηση βάζει μπροστά ένα νέο σχέδιο στέγασης που ξεπερνά τα όρια του «Εξοικονομώ». Δεν θα αφορά μόνο ενεργειακές αναβαθμίσεις, αλλά και πλήρεις ανακαινίσεις κατοικιών, ώστε να πέσουν στην αγορά περισσότερα σπίτια. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να χρηματοδοτηθεί από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2021-2027 και τη μεταφορά κονδυλίων από άλλα έργα προς τη στέγαση.

Όπως είχε πει και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με το «Εξοικονομώ», χρειάζεται ένα πιο ευρύ εργαλείο που να πιάνει και την ανακαίνιση, ώστε να αυξηθεί η προσφορά διαθέσιμων κατοικιών.

Ήδη το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» έχει απορροφήσει το 99,5% του προϋπολογισμού των 50 εκατ. ευρώ, με 6.200 κενά ακίνητα να μπαίνουν ξανά στην αγορά ενοικίασης για τουλάχιστον τρία χρόνια. Ο εισοδηματικός κόφτης στις 40.000 ευρώ δεν αποθάρρυνε τη συμμετοχή, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αντίθετα, χαμηλή ήταν η ζήτηση για τα άτοκα δάνεια του προγράμματος «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», καθώς έχουν εγκριθεί μόλις 3.000 δάνεια – ποσοστό 14% του προϋπολογισμού των 400 εκατ. ευρώ.

