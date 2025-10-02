Ο Οκτώβριος φέρνει ανάσα σε ρεύμα, σούπερ μάρκετ και πληθωρισμό

Με θετικά νέα στη μάχη κατά της ακρίβειας -σε τρία μέτωπα (σούπερ μάρκετ, ηλεκτρικό ρεύμα, πληθωρισμός)- μπήκε ο Οκτώβριος, τα οποία αναμένεται να ανακουφίσουν καταναλωτές και νοικοκυριά.

Κατά πρώτον, μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν μειώσεις τιμών σε 1000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Πρόκειται για πρωτοβουλία που οριστικοποιήθηκε σήμερα (1.10.2025) κατά τη συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους του κλάδου και της βιομηχανίας τροφίμων. Οι μειώσεις θα ισχύσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους με προοπτική επέκτασης. Παράλληλα η κυβέρνηση κάλεσε τα σούπερ μάρκετ να περιορίσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος για μεγαλύτερες μειώσεις τιμών και σε άλλα προϊόντα ώστε να περιοριστεί η ακρίβεια.