Playstation 5: Παρουσιάστηκε κι… εντυπωσίασε! (pics & vids)

Είναι πλέον γεγονός! Η Sony παρουσίασε το νέο Playstation 5, το οποίο έρχεται 7 χρόνια μετά το Playstation 4 που ήταν και η τελευταία… ναυαρχίδα της εταιρίας στον τομέα του gaming.

Η παρουσίαση ήταν να πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου, ωστόσο υπήρξε αναβολή λόγω των διαδηλώσεων για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ. Έτσι, η παρουσίαση έγινε σήμερα και πραγματικά η εικόνα της νέας κονσόλας εντυπωσίασε!

Σύμφωνα με την εταιρία, η κονσόλα της επόμενης γενιάς, θα χρησιμοποιεί αποθήκευση SSD, η οποία θα έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει στοιχεία 100 φορές γρηγορότερα από το Playstation 4.

Το design της κονσόλας είναι εντυπωσιακό, με αυτή να είναι άσπρου χρώματος με κρυφό μπλε φωτισμό ο οποίος την κάνει ακόμα ομορφότερη…

Όσο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πάρτε μια γεύση παρακάτω:

Your first look at the #PlayStation5. pic.twitter.com/VCDfmVKCEl

— PlayStation (@PlayStation) June 11, 2020