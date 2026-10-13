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Πλήγμα για την Καλαμάτα Basket | Δεν γλιτώνει το νυστέρι ο Καννής, χάνει τη σεζόν!

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Δεν απέφυγε τελικά το χειρουργείο ο Χρήστος Καννής αφού τα αποτελέσματα της σημερινής μαγνητικής έδειξαν ότι ο ικανότατος παίκτης της Kalamata Basket έχει πρόβλημα στον αριστερό χιαστό οπότε η φετινή χρονιά δυστυχώς ολοκληρώθηκε για αυτόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος παίκτης τραυματίστηκε λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 10λεπτο(03.35′) της εντός έδρας αναμέτρησης στο κλειστό της Μεσσήνης με τον Άρη Πετρούπολης(81-67).Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι οι άνθρωποι της Καλαματιανής ομάδα ψάχνουν ήδη τον αντικαταστάτη του.

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