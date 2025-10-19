Τελευταία Νέα
Πληρωμές με IRIS: Από 1η Νοεμβρίου χωρίς προμήθεια σε όλες τις επιχειρήσεις, σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα

Ριζική αλλαγή στον χώρο των ψηφιακών πληρωμών έρχεται για τους καταναλωτές από τον Νοέμβριο, με δωρεάν συναλλαγές σε άμεσο χρόνο και με ασφάλεια, καθώς από την 1η Νοεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές με IRIS, χωρίς καμία προμήθεια, σε όλες τις επιχειρήσεις σε φυσικά καταστήματα και e-shops.

Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε με QR κωδικό, τον οποίο ο πελάτης θα μπορεί να σαρώνει με την τραπεζική εφαρμογή του. Οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται σε πραγματικό χρόνο και χωρίς προμήθειες για τους χρήστες, ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

