Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση για τον Νικηταρά στη Νέδουσα

Πλήθος κόσμου βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου 2025 στη Νέδουσα για την τιμητική εκδήλωση για τον Νικηταρά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Κοινότητα Νέδουσας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέδουσας, πραγματοποιήθηκε ομιλία από την ιστορικό, δρ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Κ. Λιακάκη, ενώ ακολούθησαν δρώμενα και παραδοσιακό γλέντι με δωρεάν εδέσματα για όλους.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου κα της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας.