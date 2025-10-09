Ποιες αποδείξεις μετράνε διπλά έως το 2026

Το υπουργείο Οικονομικών παρατείνει έως και το 2026 το μέτρο των αποδείξεων που «μετράνε διπλά», δίνοντας κίνητρα στους φορολογουμένους να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές σε επαγγελματίες και κλάδους που συχνά είναι «ύποπτοι» για υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής.

Οι συγκεκριμένες συναλλαγές μετρούν διπλά στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου, δηλαδή στον υπολογισμό του 30% του εισοδήματος που κάθε φορολογούμενος πρέπει να καλύπτει με ηλεκτρονικές αποδείξεις.

Ποιοι επαγγελματίες περιλαμβάνονται

Στο μέτρο εντάσσονται επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, κομμωτές, φωτογράφοι, ταξιτζήδες, δικηγόροι, λογιστές, συνεργεία αυτοκινήτων, γυμναστές και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες που συναλλάσσονται απευθείας με το κοινό.