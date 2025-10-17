Ποιο είναι το σωστό μαξιλάρι για έναν καλό ύπνο

Ένας από τους πιο σημαντικούς, αλλά συχνά υποτιμημένους παράγοντες για την ποιότητα του ύπνου είναι το μαξιλάρι. Η σωστή επιλογή του μπορεί να βελτιώσει τη στάση του σώματος, να συμβάλει σε έναν βαθύτερο, αναζωογονητικό ύπνο και ακόμα και να μειώσει πόνους που μας βασανίζουν. Αντίθετα, ένα ακατάλληλο μαξιλάρι μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, αϋπνία και χρόνιες ενοχλήσεις.

Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν λάθος μαξιλάρι επειδή εστιάζουν περισσότερο στα χαρακτηριστικά του παρά στον τρόπο που κοιμούνται, εξηγεί στον Guardian ο δρ. Γκιτ Πολ, διευθυντής του τμήματος Επεμβατικής ιατρικής για τη διαχείριση του πόνου στην Ιατρική Σχολή του George Washington University.

«Ένα μαξιλάρι θα πρέπει να κρατά το κεφάλι και τον αυχένα ευθυγραμμισμένα με τη σπονδυλική στήλη», επισημαίνει ο δρ. Πολ. «Ωστόσο, πολλοί επιλέγουν το δικό τους με βάση το πόσο μαλακό ή αφράτο είναι».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ