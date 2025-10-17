Θέλετε να ζήσετε πολλά χρόνια; Ανακαλύψτε τις 8 τροφές της μακροζωίας

Παρόλο που πολλοί πιστεύουν ότι η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής αφορά τις υγιεινές συνήθειες και πώς θα τις διαδώσουμε στον πληθυσμό, η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον επισιτισμό. Η παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια, δηλαδή η αυξανόμενη έλλειψη επαρκούς, ασφαλούς και θρεπτικής τροφής για μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, επιδεινώνεται λόγω συγκρούσεων, ακραίων καιρικών φαινομένων και αύξηση των τιμών στα τρόφιμα και στα λιπάσματα.

Αδιαμφισβήτητα, η κατάσταση είναι κρίσιμη με εκατομμύρια ανθρώπους να βιώνουν υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας ενώ η ανάγκη για προληπτικές δράσεις παραμένει επιτακτική!

Με αυτή την προϋπόθεση και με δεδομένο ότι μπορεί να υπάρξει επάρκεια τροφίμων και πρώτων υλών παγκοσμίως από την βιομηχανία αλλά και τις δυνατότητες του εδάφους, πάμε να δούμε πώς η διατροφή μπορεί να επηρεάσει την μακροζωία.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ