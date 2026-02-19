Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI – Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς

Σε ένα κλίμα αβεβαιότητας που εντείνεται όσο η AI επεκτείνεται σε περισσότερους τομείς της αγοράς εργασίας, ειδικοί επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από το «αν» θα χαθούν θέσεις στο «ποιοι» μπορούν να προσαρμοστούν.

«Οι τίτλοι δεν σημαίνουν πια τίποτα, οπότε μην τους κυνηγάτε – Επικεντρωθείτε σε δεξιότητες» λέει ο Φέλερ

Ανάμεσά τους και ο σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικής δεξιοτήτων, Γκραντ Φέλερ, ο οποίος υποστηρίζει ότι ένα περιορισμένο ποσοστό εργαζομένων – περίπου το 35% – μπορεί να παραμείνει «αναντικατάστατο» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. «Μην τα παρατάτε», διαμηνύει.