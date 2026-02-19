Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI – Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς

Σε ένα κλίμα αβεβαιότητας που εντείνεται όσο η AI επεκτείνεται σε περισσότερους τομείς της αγοράς εργασίας, ειδικοί επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από το «αν» θα χαθούν θέσεις στο «ποιοι» μπορούν να προσαρμοστούν.
«Οι τίτλοι δεν σημαίνουν πια τίποτα, οπότε μην τους κυνηγάτε – Επικεντρωθείτε σε δεξιότητες» λέει ο Φέλερ
Ανάμεσά τους και ο σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικής δεξιοτήτων, Γκραντ Φέλερ, ο οποίος υποστηρίζει ότι ένα περιορισμένο ποσοστό εργαζομένων – περίπου το 35% – μπορεί να παραμείνει «αναντικατάστατο» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. «Μην τα παρατάτε», διαμηνύει.
Όπως εξηγεί ο ίδιος στον Independent υπάρχει τρόπος κάποιοι εργαζόμενοι – όχι όλοι – να επιβιώσουν. Σχολιάζοντας το δοκίμιο «Something Big Is Happening», του Ματ Σούμερ, ο οποίος περιγράφει ένα ακμάζον εταιρικό μέλλον χωρίς ανθρώπινη αλληλεπίδραση, όπου τα «λευκά κολάρα» είναι είδος υπό εξαφάνιση, εμφανίζεται πιο μετριοπαθής. Αν και αναγνωρίζει ότι το κείμενο αντανακλά την πραγματική πίεση που καταγράφεται σήμερα στην αγορά εργασίας, δεν αποδέχεται την ιδέα ενός απολύτως αδιέξοδου μέλλοντος για τους εργαζομένους της γνώσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ