Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
25
Ιανουάριος
TOP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Πώς η υπερβολική χρήση της AI εξασθενεί την κριτική σκέψη στα παιδιά

Share

Στη δεκαετία του ’80 και του ’90, όταν ένας μαθητής δεν είχε προλάβει να κάνει την εργασία του και αναζητούσε διέξοδο, οι επιλογές ήταν περιορισμένες και συχνά απαιτούσαν εφευρετικότητα. Θα μπορούσε να παρακαλέσει τη μεγαλύτερη αδερφή του να τη γράψει, να «πληρώσει» έναν συμμαθητή με καλές επιδόσεις ή να καταφύγει στις κλασικές δικαιολογίες: το τετράδιο έμεινε στο σπίτι, ο σκύλος έφαγε την εργασία, κάτι απρόοπτο συνέβη.

Με την εξάπλωση του ίντερνετ, η διαδικασία έγινε πιο εύκολη. Εμφανίστηκαν ψηφιακές πλατφόρμες, online λυσάρια και βοηθήματα που μπορούσαν να στηρίξουν τους μαθητές στα περισσότερα μαθήματα. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχε ένα κοινό χαρακτηριστικό: απαιτούσαν κόπο. Συχνά, η αντιγραφή χρειαζόταν περισσότερη δουλειά από το να κάνει κανείς την εργασία μόνος του. Σήμερα, το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά. Μαθητές και φοιτητές ανοίγουν απλώς το ChatGPT ή κάποιο άλλο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, πληκτρολογούν τις οδηγίες και λαμβάνουν έτοιμες απαντήσεις. Τα τελευταία τρία χρόνια, εκπαιδευτικοί, γονείς και ειδικοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατρέψει την αντιγραφή σε υπόθεση δευτερολέπτων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode