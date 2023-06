Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2023: Προβολές βραβευμένων ντοκιμαντέρ στον Ηλιακό Κινητό Κινηματογράφο

Με 4 προβολές βραβευμένων ντοκιμαντέρ και μια εκπαιδευτική περιβαλλοντική δράση εμπλουτίζεται το Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον Ηλιακό Κινητό Κινηματογράφο του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας.

Ο Ελληνικός Ηλιακός Κινητός Κινηματογράφος, αποκλειστικό μέλος του Solar World Cinema Network, αποτελεί μια παράλληλη δραστηριότητα του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, και έρχεται να ευαισθητοποιήσει το κοινό στα σύγχρονα προβλήματα ανά τον κόσμο, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη σημασία της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς όλος ο εξοπλισμός του τροφοδοτείται 100% από ηλιακή ενέργεια.

Τα ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας σε περιοχές της Καλαμάτας και στη Θουρία, έχουν θεματικές που σχετίζονται με το περιβάλλον, με στόχο αφενός την αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής της ευρύτερης περιοχής και αφετέρου την ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε θέματα όπως η ενεργειακή κρίση, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή κλπ, δημιουργώντας έτσι ένα πρόσφορο έδαφος για διάλογο πάνω στα καίρια και επίκαιρα αυτά ζητήματα. Αντίστοιχα, στην Αρτεμισία στον Ταΰγετο, θα πραγματοποιηθεί περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση για παιδιά ηλικίας 7-15 ετών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 Αυγούστου

Καλαμάτα Πάρκο λιμενικού

9.30μ.μ. Delikado – Karl Malakunas 91’

Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ 2022

Το Παλαουάν φαίνεται να είναι ένα ειδυλλιακό τροπικό νησί. Οι αμμώδεις παραλίες και τα πλούσια δάση του το έχουν κάνει έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ασίας. Αλλά για ένα μικρό δίκτυο από ακτιβιστές και αυτόκλητους τιμωρούς που προσπαθούν να προστατέψουν τους φυσικούς πόρους, το νησί μοιάζει περισσότερο με πεδίο μάχης. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον Μπόμπι, την Τάτα και τον Νίβς, τρεις από τους ηγέτες του δικτύου, όσο ρισκάρουν τη ζωή τους σε μια μάχη Δαβίδ και Γολιάθ όπου παλεύουν να σταματήσουν τις κυβερνήσεις και τους επιχειρηματίες από το να καταστρέψουν το τελευταίο περιβαλλοντικό οχυρό των Φιλιππίνων. Πρόκειται για μια εμβληματική ταινία της παγκόσμιας πάλης όσων αγωνίζονται και χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθεια να αποτρέψουν τη λεηλασία των φυσικών πόρων από κυβερνήσεις και επιχειρηματικούς ομίλους. Όσο ο κόσμος αντιμετωπίζει την έκτη μαζική καταστροφή του και η κλιματική ανάγκη επιδεινώνεται, το να υπερασπίζεται κανείς τη γη γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνο. Πρόκειται ακόμα για μια ταινία που εκθέτει τον πόλεμο των ναρκωτικών του προέδρου Ροντρίγκο Ντουέρτε, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων και για τον οποίο το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει πως μάλλον αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Η ταινία δείχνει πώς ο πόλεμος των ναρκωτικών χρησιμοποιείται από κυβερνήσεις ως μοχλός ελέγχου της οικονομικής και πολιτικής δύναμης. Η ταινία προσφέρει μια ιστορία κουράγιου και αντοχής που θα εμπνεύσει τους άλλους για δράση.

6 Αυγούστου

Θουρία

9 μ.μ. Μέχρι την τελευταία σταγόνα: Ο μυστικός πόλεμος του νερού στην Ευρώπη

Σκηνοθεσία: Γιώργος Αυγερόπουλος

Διάρκεια: 59′

Μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις -όπως το Παρίσι και το Βερολίνο- επανέκτησαν τον δημόσιο έλεγχο του νερού τους, απορρίπτοντας ως αποτυχημένο το ιδιωτικό μοντέλο διαχείρισης που δοκίμασαν για δεκαετίες. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει τις χρεωμένες χώρες να ιδιωτικοποιήσουν τα δικά τους δημόσια συστήματα ύδρευσης. Μεταξύ εταιρικών και δημοσίων συμφερόντων, ανάμεσα στα λόμπι και τις πολιτικές της ΕΕ, ο άγνωστος πόλεμος για το νερό της Ευρώπης αποκαλύπτεται.

9 Αυγούστου

Καλαμάτα Πλατεία Φραγκόλιμνας

9.30 μ.μ Eating Our Way to Extinction (80’)

Σκηνοθεσία: Otto Brockway & Ludo Brockway

Παραγωγή: Ηνωμένο Βασίλειο 2021

Στο δρόμο μας προς τον αφανισμό, ένα σκληρό και οπτικά θεαματικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, αφήγησης και παραγωγής της βραβευμένης από την Ακαδημία, Κέιτ Γουίνσλετ, μεταφέρει σοκαριστικές μαρτυρίες και οδυνηρές περιγραφές από πρώτο χέρι γηγενών ανθρώπων, που έχουν πληγεί από την κλιματική αλλαγή. Αυτό το συναρπαστικό ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει σκληρές αλήθειες και θέτει επί τάπητος το σημαντικότερο ζήτημα του καιρού μας, την κλιματική αλλαγή. Με κορυφαίους επιστήμονες και μια πληθώρα από παγκοσμίου φήμης συνεργάτες , συμπεριλαμβανομένων του Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον και του Τόνι Ρόμπινς, η ταινία εμπεριέχει ένα μήνυμα ελπίδας που θα ενδυναμώσει τους θεατές.

13 Αυγούστου

Αρτεμισία

6 – 8 μ.μ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (απευθύνεται κυρίως σε παιδιά – 7 με 15 χρονών –, διάρκεια 120 λεπτά)

Ένας περίπατος στη φύση θα σταθεί αφορμή να συζητήσουμε για την οικολογία, τους φυσικούς πόρους και την ενέργεια, να σκεφτούμε για την οικολογική κρίση και την κλιματική αλλαγή, την ανάπτυξη και τον καταναλωτισμό. Με εργαλείο ένα κινητό τηλέφωνο (τη φωτογραφική κάμερα, βίντεο κάμερα και την εγγραφή ήχου) τα παιδιά σε ομάδες θα κληθούν να καταγράψουν με κινούμενη ή στατική εικόνα ή με ηχητικό ντοκουμέντο τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Σκοπός του σεμιναρίου είναι τα παιδιά να προβληματιστούν πάνω στην αμφίδρομη και δεσμευτική σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με τον άνθρωπο, τη στιγμή που οι συνέπειες της οικολογικής κρίσης είναι πλέον ορατές.

9 μ.μ. Ο μανάβης (82’)

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος

Ο Νίκος Αναστασίου, πλανόδιος μανάβης, κάνει μαζί με τη γυναίκα του, Σοφία, το ίδιο δρομολόγιο κάθε βδομάδα, όλο το χρόνο, από τη δεκαετία του ’80. Ξεκινώντας από τα Τρίκαλα, επισκέπτονται τα εγκαταλειμμένα χωριά της νοτιοδυτικής Πίνδου, διανύοντας μια απόσταση 75 χιλιομέτρων. Τα τελευταία χρόνια, τους βοηθάνε και τα δύο τους παιδιά, ο Κώστας κι ο Θύμιος. Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί το ταξίδι τους καθώς περνούν οι τέσσερις εποχές του χρόνου.