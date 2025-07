Το 1ο Φεστιβάλ Comics στη Μεσσηνία θα γίνει στους Γαργαλιάνους

H Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας σε συνεργασία με την Athens Comics Library, τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας Film House και υπό την αιγίδα του Δήμου Τριφυλίας, διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ κόμικς στη Μεσσηνία!

Συγκεκριμένα το 1ο COMICS ART FESTIVAL θα πραγματοποιηθεί στους Γαργαλιάνους από την Παρασκευή 18 μέχρι και Κυριακή 20 Ιουλίου στη Μπρίσκειο Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων και στον αύλειο χώρο της, στην ΑΠΟΘΗΚΗ 186 και σε αίθουσες του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων. Θα περιλαμβάνει εκθέσεις, προβολές, συζητήσεις, εργαστήρια για παιδιά, face painting, COSPLAY! Το τελικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Comics Art Festival

Γαργαλιάνοι 18-20 Ιουλίου 2025

Παρασκευή 18 Ιουλίου – Μπρίσκειος Βιβλιοθήκη – Πάρκο

19:00-20:00 Συζήτηση για γονείς και εκπαιδευτικούς: Πως διαλέγω comics για την τάξη ή τη βιβλιοθήκη μου;

Φτιάχνουμε μαζί ένα comic για το καλοκαίρι (σε χαρτί μέτρου καλούμε όλους- ανεξαρτήτως ηλικίας- να φτιάξουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο συνεργατικό comic

Σάββατο 19 Ιουλίου

10:00-12:00 2ο Δημοτικό Σχολείο Γαργαλιάνων

Παράλληλα εργαστήρια για παιδιά δημιουργίας comic.

6 – 8 ετών

9 – έφηβοι

12:00 -13:00: Συνάντηση με τη δημιουργό comics Μαρία- Όλια Ντακογιάννη

21:00-22:00 Πάρκο

Παράσταση comics και αφήγησης (η αφηγήτρια Βασιλεία Βαξεβάνη αφηγείται ζωντανά μια ιστορία και αυτή ζωντανεύει με τα σκίτσα της Όλιας Ντακογιάννη).

Κυριακή 20 Ιουλίου

ΑΠΟΘΗΚΗ 186

20:00-20: 3 5 Προβολή ταινίας για παιδιά και ενήλικες: The Boy, The Mole, The Fox and The Horse 6+ (35′)

(Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας) Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα “από το βιβλίο στην οθόνη» . Ομιλητές, Βασίλης Παπαευσταθίου, νόμιμος εκπρόσωπος Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας, Λαυρέντης Χωραΐτης, comic artist και…

Όλες τις ημέρες

-λειτουργία pop up της Athens Comics Library με επιλεγμένους τίτλους comics σε -έκθεση Noir and Blanc/ 90 χρόνια DC

«Στου Πάρκου την αγορά»

Εργαστήρια

Παρασκευή 18/7

20:00 «Smalto comics” Εργαστήριο κοσμήματος για παιδιά και ενήλικες Αλεξάνδρα Τσούλου

Σάββατο 19

20:00-21:00 – Διαδραστικό παιχνίδι σκίτσου για παιδιά ηλικίας 5+ (Νικήτας Αναγνωστόπουλος)

Παράλληλο εργαστήριο κατασκευής κόμικ με πηλό (Μπέτυ Κατσούλη)

Βιογραφικά

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Comicdom Press ιδρύθηκε το 2004, με στόχο την προώθηση της 9ης Τέχνης. Στο πλαίσιο αυτό, από το 2006 διοργανώνει το ετήσιο διεθνές φεστιβάλ comics Comicdom Con Athens το οποίο προσελκύει περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, ενώ το 2015 ίδρυσε την Athens Comics Library, την πρώτη δανειστική βιβλιοθήκη comics στην Ελλάδα και από το Μάιο του 2021 διατηρεί το Ψηφιακό Μουσείο Comics. Από την ίδρυση της εταιρείας μέχρι και σήμερα, η Comicdom Press έχει συνεργαστεί με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό στα πλαίσια εκθέσεων, φεστιβάλ, εργαστηρίων, συνεδρίων, και κινητικότητας δημιουργών. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ελληνοαμερικανική Ένωση, British Council, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Cervantes, Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Cartoon Art Museum, Charles M. Schulz Museum, Israeli Cartoon Museum, Comics International Festival of Lodz, European Cultural Foundation κ.α.). Τέλος, η Comicdom Press, αντιλαμβανόμενη την έννοια της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, προσφέρει αφιλοκερδώς προγράμματα σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κοινωφελείς οργανισμούς, ιδρύματα και φορείς με κοινωνικό προσανατολισμό (Make a Wish, Χαμόγελο του Παιδιού κ.α.).

H Μ. Όλια Ντακογιάννη είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του μεταπτυχιακού προγράμματος Μουσειακών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. Από το 2017 δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως μέλος της ελληνικής σκηνής κόμικς και έχει εκδώσει τρεις τίτλους, όπου υπογράφει το σενάριο και το σχέδιο. Έκτοτε έχει συμμετάσχει στα Artists Alley σημαντικών ελληνικών οργανώσεων για τα κόμικς (Comicdom Con Athens, LA Comics Festival, Chaniartoon, Cretan Comicon, Comics n’ Beer, The Comic Con κ.ά) Τον Ιούνιο του 2021 εκδόθηκε το πρώτο της διαδραστικό, μουσικό κόμικ με τίτλο Musicoma: το κόμικ-μιούζικαλ. Μουσικοθεατρική μεταφορά του κόμικ παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο του 2022 στη σκηνή του Φιλολογικού Συλλόγου “Παρνασσός”. Τον Απρίλιο του 2022, κυκλοφόρησε την αυτοέκδοση Amorabilia, μια ιστορία για τις ανθρώπινες σχέσεις ιδωμένες μέσα από την αρχαιολογία. Και οι δύο παραπάνω τίτλοι έχουν διακριθεί με το βραβείο καλύτερου σεναρίου στα Βραβεία Κόμικς του Chaniartoon. Σε παρόντα χρόνο εργάζεται ως εξωτερική συνεργάτης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, όπου έχει κάνει και την πρακτική της άσκηση, στο ρόλο της μουσειοπαιδαγωγού. Επίσης συμμετείχε με ένα δικό της επιτοίχιο κόμικ στην έκθεση του Μουσείου “Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο” , που εγκαινιάστηκε το Δεκέμβρη του 2023 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2024. Το κόμικ κυκλοφόρησε και σε έντυπη μορφή από τον Μάρτιο του 2024, από τις εκδόσεις του ΜΚΤ. Παράλληλα πραγματοποιεί εργαστήρια storytelling για κόμικς σε παιδιά και ενήλικες σε συνεργασία με το ΜΚΤ, την Athens Comics Library, το Ψηφιακό Μουσείο Comics και άλλους πολιτιστικούς φορείς και εξασκεί την άλλη της μεγάλη αγάπη, τη μουσική, παίζοντας τζαζ τρομπέτα.

Η Βασιλεία Βαξεβάνη είναι επαγγελματίας αφηγήτρια. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία και στη συνέχεια στην Σχολή Αφηγηματικής Τέχνης στην Αθήνα και εμπλούτισε τις εμπειρίες της με σεμινάρια και εργαστήρια σχετικά με την αφήγηση και το παιδί. Είναι μέλος της ομάδας αφήγησης «Παραμυθοκόρες» και μαζί πραγματοποιούν παραστάσεις με παραμύθια, μύθους και θρύλους από όλο τον κόσμο. Συνεργάζεται με την Athens Comics Library, όπου πραγματοποιεί εργαστήρια για σχολεία, παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς με επίκεντρο την τέχνη των comics. Επιπλέον, συνδυάζει την τέχνη των κόμικς με την αφήγηση δίνοντας παραστάσεις με δημιουργούς κόμικς. Τα τελευταία χρόνια εκπαιδεύτηκε στο σχεδιασμό και υλοποίηση trauma sensitive και identity informed εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τις οποίες εφάρμοσε στο Baytna Hub, όπου υπήρξε συντονίστρια. Τις ίδιες πρακτικές εφαρμόζει και στη συνεργασία της με ευπαθείς ομάδες- κυρίως προσφυγικούς πληθυσμούς- για τους οποίους σχεδιάζει και υλοποιεί εργαστήρια αφήγησης και comics.

Έχοντας πάθος για την επικοινωνία, η Λήδα Τσενέ είναι απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και διδάκτωρ του ίδιου Τμήματος με ειδίκευση στα social media και την κοινωνική ευθύνη. Διδάσκει επικοινωνία από το 2010 και εργάζεται επαγγελματικά στο πεδίο για περισσότερα από δέκα χρόνια. Είναι Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων, Καλλιτεχνικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Comicdom Con Athens, ιδρύτρια της Athens Comics Library και συνδιευθύνει το Ψηφιακό Μουσείο Comics. Παράλληλα, διοργανώνει και επιμελείται εκδηλώσεις, εκθέσεις, συνέδρια και εργαστήρια. Αυτή την περίοδο διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Innovation, management and Entrepreneurship και στο ΜΠΣ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων του ΕΑΠ και στο ΜΠΣ Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση του ΕΚΠΑ.

H Filmhouse/ Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, είναι ένας μη κερδοσκοπικός, πολιτιστικός φορέας που έχει σκοπό την ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας σχετικής με την προώθηση του κινηματογράφου. Από ένα προσωρινό camp προσφύγων μέχρι ένα απομακρυσμένο σχολειό της Μεσσηνίας και από δημόσιους χώρους και θεραπευτήρια μέχρι το Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Κινηματογράφου Καλαμάτας, η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας πραγματοποιεί συνέχεια προβολές και εκδηλώσεις στηρίζοντας φιλανθρωπικές οργανώσεις, ομάδες και ατομικότητες της περιοχής.

Ο Λαυρέντης Χωραΐτης γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Γαργαλιάνους, στη δυτική ακτή της Μεσσηνίας.

Αποφοιτώντας από το τμήμα Γραφιστικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, αποφάσισε να γυρίσει τον κόσμο. Μετά από πολλή προσπάθεια συνειδητοποίησε πως ο κόσμος γύριζε από μόνος του. Παραδομένος άρχισε να εργάζεται ως εικονογράφος σε περιοδικά και διαφημιστικές εταιρείες.

Όντας γρανάζι της παραγωγικής μηχανής επέκτεινε τις δραστηριότητές του και στην τεκνοποίηση. Τότε ήταν που αποφάσισε να αφήσει την πρωτεύουσα και να γυρίσει στο West Coast της Μεσσηνίας όπου ίδρυσε με τον γραφίστα Π. Ψυχογιό το δημιουργικό γραφείο Flipping Bird. Κάπου εκεί συνεχίζει να εικονογραφεί, να σχεδιάζει κόμικ και να κάνει περιπάτους στην ακροθαλασσιά με τη γυναίκα του και τα 4 παιδιά τους.

Ο Νικήτας Αναγνωστόπουλος (nik agnew art) γέννημα θρέμμα των Γαργαλιάνων, από πολύ μικρή ηλικία είχε κλίση στην ζωγραφική και έτρωγε πολλές ώρες διαβάζοντας τα Λούκι Λουκ και Αστερίξ των γονιών του. Ίσως αυτά τα κόμιξ ήταν το “μικρόβιο” που μπήκε μέσα του και τον κατέκτησε πλήρως.

Το 2021 αποφοίτησε από το Ιστορικό Αρχαιολογικό του Πανεπιστημίου Καλαμάτας αλλά κάτι ακόμα τον “έτρωγε” ότι δεν είναι πλήρης, ότι κάτι του έλειπε. Σαν δώρο για το πτυχίο οι ξαδέλφες του του είχαν χαρίσει μια γραφίδα ζωγραφικής που ήταν η αφορμή να μπει στον κόσμο του ψηφιακού σχεδίου αλλά και να ξανα αγαπήσει την ζωγραφική εκ νέου. Πρώτος του σταθμός γνώσης ήταν το καλλιτεχνικό εργαστήρι “ΦΑΡΙΣ” στην Καλαμάτα, μετά, το ελεύθερο σχέδιο με τον κύριο Μανωλακάκη και αποκορύφωμα οι σπουδές στην ιδιωτική σχολή VAKALO της Αθήνας, πάνω στο κόμιξ και χάρακτερ ντιζάιν. Έκτοτε έχει κάνει αρκετές δουλειές, όπως καρικατούρες celebrities, εικονογράφηση μαγαζιών και βιβλίων καθώς και προσκλητήρια γάμων-βαπτίσεων.

Αποφάσισε ότι αυτή την γνώση και αγάπη θέλει να την μεταλαμπαδεύσει και στους ανθρώπους της περιοχής του ώστε να μπουν και αυτοί στον μαγικό κόσμο του κόμιξ.

Ο Βασίλης Παπαευσταθίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Είναι πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακά στην Αρχιτεκτονική και στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτηρίων, είναι Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Ουδετερότητας του Δήμου Καλαμάτας και είναι συνιδρυτής και νόμιμος εκπρόσωπος της Filmhouse/Νεας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας.

Λατρεύει τα κόμικ, αποτελεί παιδί της Βαβέλ και του Παραπέντε και αγαπά την δουλειά του Fabio Moon και του Andrea Pazienza

Το φεστιβάλ υλοποιείται με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων «Πολίτες σε δράση» και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων, ενώ τον συντονισμό του έχει αναλάβει η Γαρυφαλιά Τεριζάκη, υπεύθυνη του Παραρτήματος Τριφυλίας της ΔΗΚΕΒΙΚ, στα Φιλιατρά.

Οι χορηγοί του φεστιβάλ είναι και αυτή τη φορά πολλοί και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας ευχαριστεί ιδιαίτερα τον νεοσύστατο Σύλλογο Εστίασης Γαργαλιάνων, μέγα χορηγό, και ακόμα τις επιχειρήσεις: Proti Cruises, Camping Proti, Milioti Olive oil, Flipping Bird, βιβλιοπωλείο Αρχονταρίκι.

Χορηγοί επικοινωνίας: Κόκκινη αλεπού, Gargalianoi on line, Trifylia TV & Messinia live