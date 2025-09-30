Πολύτεκνοι: Έρχεται τριετής φοροαπαλλαγή και για τα διαμερίσματα άνω των 120 τ.μ.

Από τον φετινό Οκτώβριο, η τριετής φοροαπαλλαγή που απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που νοίκιασαν κλειστά σπίτια εμβαδού έως 120 τ.μ., επεκτείνεται και σε σπίτια άνω των 120 τ.μ., αρκεί τα ακίνητα να νοικιάζονται σε τρίτεκνους, πολύτεκνους ή ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Το υπουργείο Οικονομικών, με ρύθμιση που πρόκειται να ενσωματωθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ, επιδιώκει αφενός να δώσει ένα ισχυρό κίνητρο στους ιδιοκτήτες να βγάλουν προς ενοικίαση στην αγορά τα ακίνητά τους και αφετέρου να στηρίξει τις οικογένειες με παιδιά (ιδίως τους πολυτέκνους) και δημόσιους λειτουργούς που δυσκολεύονται να βρουν στέγη σε περιοχές που «χτύπησε» η στεγαστική κρίση, σύμφωνα με το ertnews.