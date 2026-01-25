Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
25
Ιανουάριος
TOP
LIFESTYLE

Portobello: Η σειρά για τον «βασιλιά» της ιταλικής τηλεόρασης που κατηγορήθηκε άδικα για διασυνδέσεις με τη μαφία

Share

Η πρώτη ιταλική πρωτότυπη σειρά του HBO Max, Portobello από τον Μάρκο Μπελόκιο κάνει πρεμιέρα στις 20 Φεβρουαρίου.

Η σειρά έξι επεισοδίων εξερευνά την αληθινή ιστορία του τηλεοπτικού παρουσιαστή Έντσο Τόρτορα, ο οποίος κατηγορήθηκε άδικα για διασυνδέσεις με τη μαφία. Πρόσφατα το HBO Max κυκλοφόρησε τρέιλερ που έχει σχεδιαστεί για να δώσει στο κοινό μια πλήρη εικόνα της σειράς.

Γυρίζοντας τους θεατές πίσω στην Ιταλία της δεκαετίας του 1980, αφηγείται την ιστορία μιας από τις πιο διαβόητες δικαστικές κακοδικίες στην ιστορία της χώρας. Ο Μάρκο Μπελόκιο σκηνοθέτησε και συνέγραψε το σενάριο του δράματος που φέρει τον τίτλο τηλεοπτικής εκπομπής που παρουσίασε ο Τόρτορα και είχε πάνω από 28 εκατομμύρια τηλεθεατές σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Πρωταγωνιστής είναι ο Φαμπρίτσιο Τζιφούνι.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

LIFESTYLE

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode