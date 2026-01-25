Portobello: Η σειρά για τον «βασιλιά» της ιταλικής τηλεόρασης που κατηγορήθηκε άδικα για διασυνδέσεις με τη μαφία

Η πρώτη ιταλική πρωτότυπη σειρά του HBO Max, Portobello από τον Μάρκο Μπελόκιο κάνει πρεμιέρα στις 20 Φεβρουαρίου.

Η σειρά έξι επεισοδίων εξερευνά την αληθινή ιστορία του τηλεοπτικού παρουσιαστή Έντσο Τόρτορα, ο οποίος κατηγορήθηκε άδικα για διασυνδέσεις με τη μαφία. Πρόσφατα το HBO Max κυκλοφόρησε τρέιλερ που έχει σχεδιαστεί για να δώσει στο κοινό μια πλήρη εικόνα της σειράς.

Γυρίζοντας τους θεατές πίσω στην Ιταλία της δεκαετίας του 1980, αφηγείται την ιστορία μιας από τις πιο διαβόητες δικαστικές κακοδικίες στην ιστορία της χώρας. Ο Μάρκο Μπελόκιο σκηνοθέτησε και συνέγραψε το σενάριο του δράματος που φέρει τον τίτλο τηλεοπτικής εκπομπής που παρουσίασε ο Τόρτορα και είχε πάνω από 28 εκατομμύρια τηλεθεατές σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Πρωταγωνιστής είναι ο Φαμπρίτσιο Τζιφούνι.

