Πώς η ευλογιά απειλεί την αγορά φέτας – Kαμπανάκι στη γαλακτοβιομηχανία

Αυξάνεται ραγδαία η ανησυχία στην γαλακτοβιομηχανία της χώρας σε σχέση με την πορεία της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα και τις επιπτώσεις της ιδίως στην τιμή της φέτας.

Κύκλοι της γαλακτοβιομηχανίας με τους οποίους ήλθε σε επαφή το newsit.gr αναφέρουν πως ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχει αυξηθεί η τιμή της φέτας είναι πως το προϊόν αυτό χρειάζεται τουλάχιστον 2 μήνες και είχε παραχθεί με τιμές που αντιστοιχούν σε ύψος παραγωγής μεγαλύτερο από το υφιστάμενο, καθώς δεν είχε μεσολαβήσει ο θάνατος τόσων προβάτων όσων έχουν φτάσει σήμερα..